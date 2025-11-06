Castigo en el fútbol chileno: Tribunal de Disciplina sanciona a club del ascenso con resta de puntos - Chilevisión

Deportes Melipilla sufrió una nueva sanción. En esta ocasión, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó la resta de puntos a Los Potros.

El organismo ratificó la quita de 9 unidades para el cuadro metropolitano que actualmente milita en la Segunda División Profesional.

El motivo del castigo se debe al no pago de cotizaciones y remuneraciones del mes de agosto, lo que le terminó afectando a nivel deportivo.

En el fallo se consignó que el club "reconoció" no haber cancelado las obligaciones hasta la fecha de comparencia en el Tribunal, situación que afectó a varios jugadores.

A raíz de esto, los integrantes de la entidad acordaron de forma unánime el sancionar a Melipilla, cuadro que pasará a tener 24 puntos en la tabla de posiciones.

Actualmente, el último lugar lo está ocupando Deportes Rengo, quienes estarían descendiendo a la Tercera División A al tener 17 unidades.