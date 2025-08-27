Caso cerrado: TAS desestima apelación de Melipilla y ratifica ascenso de Deportes Concepción - Chilevisión

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó de manera integra la apelación presentada por Deportes Melipilla, ratificando el ascenso de Deportes Concepción a la Primera B.

Los Potros buscaban dejar sin efecto la sanción que les impidió jugar en la categoría de plata del fútbol chileno, a la que accedieron tras ser campeones de la Segunda División el 2024.

El organismo desestimó este miércoles la intención del cuadro metropolitano, imponiendo una multa económica que deberá ser cancelada en el corto plazo.

En concreto, la institución deberá abonar 2.000 francos suizos a Deportes Concepción y otros 2.000 a la ANFP como contribución a los gastos y honorarios legales, lo que equivale a un total de casi 5 millones de pesos chilenos.

A raíz de esto, se mantiene la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina a fines de enero, dejando a Los Lilas en la Primera B.

Cabe recordar que el proceso se inició producto del castigo a Melipilla por incumplimientos financieros, desatando gran polémica en el ascenso.