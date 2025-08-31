Superclásico: Estos son los citados de Colo Colo y Universidad de Chile para este domingo - Chilevisión

El fútbol nacional se alista para una nueva edición del Superclásico, el partido más esperado de la temporada. Este domingo, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en el Estadio Monumental por la versión número 198 del tradicional choque.

El encuentro en Macul genera gran expectación, ya que ambos elencos llegan con la misión de imponer su jerarquía y regalar una jornada inolvidable a sus hinchadas.

Con los días de preparación ya cerrados, los técnicos también confirmaron sus cartas. Gustavo Álvarez en los azules y la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez en los albos entregaron las nóminas oficiales de cara al crucial desafío.

Los citados de Colo Colo

Los jugadores albos citados para este domingo son: 25 Alarcón, 10 Quino, 11 Bolados, 32 Cepeda, 9 Correa, 30 De Paul, 3 D. Gutiérrez, 22 Isla, 7 Marchant, 5 Méndez, 16 Opazo, 8 Pavez, 34 Pizarro, Vegas, 23 Vidal, 2 Villagra, 12 Villanueva, 21 Wiemberg.

Los citados de la Universidad de Chile

Los citados por Gustavo Álvarez en tanto son: 1 Toselli, 2 Calderón, 5 N. Ramírez, 6 N. Fernández, 7 Guerrero, 9 L. Fernández, 10 Assadi, 11 Guerra, 15 Salomoni, 16 Sepúlveda, 17 Hormazábal, 18 Di Yorio, 19 Altamirano, 20 C. Aránguiz, 21 M. Díaz, 22 Zaldivia, 27 Contreras, 28 I. Sáez.