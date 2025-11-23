 O'Higgins vs Universidad de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión
O'Higgins vs Universidad de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera

O'Higgins recibe a la U en una verdadera final de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026, partido que se disputará este domingo en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Domingo 23 de noviembre de 2025 | 10:45

O'Higgins y Universidad de Chile animarán un atractivo partido este domingo, enfrentándose en un encuentro clave en la lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. 

Los celestes están terceros en la tabla y de momento clasifican a la fase 2 del mencionado torneo continental. Mientras que los azules son cuartos con dos puntos menos que el conjunto de Rancagua. 

Un triunfo de la U no solo lo dejaría en tercera posición, sino que también a solo tres unidades de Universidad Católica, que como escolta del campeón Coquimbo Unido está accediendo a la fase de grupos de la Libertadores. 

Dónde ver O'Higgins vs Universidad de Chile por Liga de Primera 

El duelo entre estos elencos será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y de manera online por HBO MAX.

Hora del partido entre O'Higgins y Universidad de Chile por la Liga de Primera

El compromiso de O'Higgins vs Universidad de Chile, válido por la fecha 28° de la Liga de Primera, inicia a las 18:00 horas de Chile de este domingo 23 de noviembre.

El estadio para este esperado cotejo es El Teniente de Rancagua, mientras que el árbitro designado fue Franco Jiménez. 

