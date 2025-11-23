O'Higgins vs Universidad de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

O'Higgins y Universidad de Chile animarán un atractivo partido este domingo, enfrentándose en un encuentro clave en la lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Los celestes están terceros en la tabla y de momento clasifican a la fase 2 del mencionado torneo continental. Mientras que los azules son cuartos con dos puntos menos que el conjunto de Rancagua.

Un triunfo de la U no solo lo dejaría en tercera posición, sino que también a solo tres unidades de Universidad Católica, que como escolta del campeón Coquimbo Unido está accediendo a la fase de grupos de la Libertadores.

Dónde ver O'Higgins vs Universidad de Chile por Liga de Primera

El duelo entre estos elencos será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y de manera online por HBO MAX.

Hora del partido entre O'Higgins y Universidad de Chile por la Liga de Primera

El compromiso de O'Higgins vs Universidad de Chile, válido por la fecha 28° de la Liga de Primera, inicia a las 18:00 horas de Chile de este domingo 23 de noviembre.

El estadio para este esperado cotejo es El Teniente de Rancagua, mientras que el árbitro designado fue Franco Jiménez.