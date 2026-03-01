Ñublense vs U. Católica: Dónde ver en vivo y online partido por Liga de Primera - Chilevisión

Ñublense recibe a Universidad Católica en el cierre de la fecha 5° de la Liga de Primera, partido que se juega en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.
Domingo 1 de marzo de 2026 | 08:46
Ñublense y Universidad Católica bajan el telón a la fecha 5° de la Liga de Primera, enfrentándose este domingo en un atractivo partido.
Los Cruzados visitan a un elenco chillanejo que está invicto en el torneo local, acumulando dos victorias y dos empates en las primeras jornadas.
De cara a este encuentro, el entrenador de La Franja, Daniel Ganero, no contará con Clemente Montes producto de una lesión muscular.
El partido de Ñublense ante Universidad Católica, válido por la fecha 5° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Además, este encuentro será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que ingresar con tu usuario y clave.
El cotejo del cuadro rojo contra La Franja inicia a las 20:30 horas de Chile de este domingo 1 de marzo, disputándose en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.
El árbitro designado fue Fernando Véjar, mientras que el encargado del VAR es Juan Lara.