Ñublense vs U. Católica: Dónde ver en vivo y online partido por Liga de Primera - Chilevisión

Ñublense y Universidad Católica bajan el telón a la fecha 5° de la Liga de Primera, enfrentándose este domingo en un atractivo partido.

Los Cruzados visitan a un elenco chillanejo que está invicto en el torneo local, acumulando dos victorias y dos empates en las primeras jornadas.

De cara a este encuentro, el entrenador de La Franja, Daniel Ganero, no contará con Clemente Montes producto de una lesión muscular.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Ñublense vs U. Católica?

El partido de Ñublense ante Universidad Católica, válido por la fecha 5° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este encuentro será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Ñublense y U. Católica por la Liga de Primera

El cotejo del cuadro rojo contra La Franja inicia a las 20:30 horas de Chile de este domingo 1 de marzo, disputándose en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

El árbitro designado fue Fernando Véjar, mientras que el encargado del VAR es Juan Lara.