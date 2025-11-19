Liguilla de la Primera B: Cobreloa rescató un empate ante Wanderers en Valparaíso - Chilevisión

Santiago Wanderers y Cobreloa cerraron este miércoles la ida de los cuartos de final del Ascenso donde se busca al segundo equipo que jugará en Primera División en la temporada 2026.

Cabe señalar que Universidad de Concepción ya tiene asegurado un cupo en la división de honor tras consagrarse campeón en la Primera B.

Caturros y Loínos animaron un entretenido partido en Playa Ancha, donde los locales buscaban dar el primer golpe, no obstante, los nortinos lograron rescatar un punto tras un vibrante 2-2.

Cuando se iba la primera parte, Ethan Espinoza abrió el marcador a los 45'+1. Sin embargo, apenas iniciado el complemento Alex Valdés (50') puso el parcial 1-1.

La algarabia en el Elías Figueroa Brander llegó a los 59' cuando Gerardo Navarrete anotó en contra de su portería. A partir de ahí los naranjas buscaron la igualdad y la consiguieron a los 80' a través de Agustín Heredia.

La revancha, a jugarse en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, quedó fijada para el domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas.

Los otros equipos que buscan el ansiado ascenso son Deportes Concepción, Deportes Antofagasta, San Marcos de Arica, Rangers y Deportes Copiapó.