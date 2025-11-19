Santiago Wanderers vs Cobreloa: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liguilla de Primera B - Chilevisión

Santiago Wanderers y Cobreloa dan el vamos a su esperado cruce por la Liguilla de Ascenso de la Primera B, enfrentándose este miércoles por la ida de los cuartos de final.

Los Caturros buscan dejar atrás una extensa racha negativa, la que los tiene sin triunfos desde agosto por la fase regular del torneo.

Por el otro lado está el elenco Loíno, quienes finalizaron terceros en la temporada y que sueñan con dar el primer golpe en condición de visitante.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Wanderers vs Cobreloa?

El partido de Santiago Wanderers ante Cobreloa será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este encuentro por la Liguilla de Ascenso de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Wanderers y Cobreloa por la Primera B

El compromiso entre el Decano y los Zorros del Desierto inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 19 de noviembre.

El escenario es el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, mientras que el árbitro designado fue Gastón Philippe.