Santiago Wanderers vs Cobreloa: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liguilla de Primera B - Chilevisión

Santiago Wanderers recibe a Cobreloa en el inicio de la llave por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, partido que se juega en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Miércoles 19 de noviembre de 2025 | 14:35
Santiago Wanderers y Cobreloa dan el vamos a su esperado cruce por la Liguilla de Ascenso de la Primera B, enfrentándose este miércoles por la ida de los cuartos de final.
Los Caturros buscan dejar atrás una extensa racha negativa, la que los tiene sin triunfos desde agosto por la fase regular del torneo.
Por el otro lado está el elenco Loíno, quienes finalizaron terceros en la temporada y que sueñan con dar el primer golpe en condición de visitante.
El partido de Santiago Wanderers ante Cobreloa será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.
Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este encuentro por la Liguilla de Ascenso de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.
El compromiso entre el Decano y los Zorros del Desierto inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 19 de noviembre.
El escenario es el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, mientras que el árbitro designado fue Gastón Philippe.