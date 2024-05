Leandro Fernández agota la paciencia de hinchas de la U tras empate ante Ñublense: “Imperdonable” - Chilevisión

Universidad de Chile logró es un deslucido empate sin goles ante Ñublense este domingo, lo que podría hacerlo caer del liderato del Campeonato Nacional.

Los Azules no pudieron recomponerse de la caída ante la UC en el clásico universitario e igualaron contra un aguerrido cuadro chillanejo, que incluso pudo haber logrado la victoria en algunos contragolpes.

La igualdad no dejó contentos a los hinchas del Romántico Viajero, quienes críticaron a los jugadores y especialmente a uno: Leandro Fernández.

Hinchas de la U perdieron la paciencia con Leandro Fernández

El delantero no estuvo en su mejor jornada y fue incapaz de marcar la diferencia ante la defensa de los rojos, pese a que lo intentó en varias ocasiones.

De hecho, un mal tiro de esquina que lanzó en el epílogo del cotejo casi le cuesta muy caro debido a que favoreció una contra de Ñublense, aunque todo quedó en nada.

A raíz de esto, los fanáticos apuntaron contra el argentino y le pidieron que "juegue más en equipo", especialmente en estos cruciales encuentros.

"Lo he bancado mucho, pero me desespera", "no puede hacer el mismo enganche 500 veces" o "jugó horrible" fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Mira los comentarios acá

Si Leandro Fernández le,hubiese disparado a JohnLennon,hoy el cantante tendría 84 años de edad … #VamosLaU pic.twitter.com/53l0XLdgQa — @CristianT_T 🦉 (@CristianT__T) May 27, 2024

Empiezo a perder la paciencia con Leandro Fernández, lo he bancado hasta ahora, pero me desespera muchas veces su juego. En todos los partidos está haciendo una demás, esos corner tan absurdos que tira, pierde pelotas infantiles, es hora de mamarse un tiempo en la banca. — Alberazul (@moreny1973) May 27, 2024

Mateos no sabe definir, Leandro Fernández no sabe que juega en equipo, Alvarez debe jugar con Assadi desde el principio!



Igual llenamos el estadio, así es ser de la @udechile en la buenas y en las malas! #VamosLaU — Peky🆑 (@JecaSanhueza) May 27, 2024

Si assadi le supiera pegar a la pelota mamita el jugador q seria, leandro fernandez no puede hacer el mismo enganche pelotudo 500 veces es increible — HolyPobletazo (@HolyReviews) May 27, 2024

Y que no pase calado que Leandro Fernández despilfarró muchos balones parados, estando Guerrero, Diaz y Sepúlveda en cancha, no debería porque él patear los corners — Bart Simpson del Bulla🤘🏽💙❤ (@BartDelBulla) May 27, 2024

hay que hablar un ratito de las decisiones de leandro fernandez en el final del partido — BASTA DE PERDER PUNTOS DE LOCAL🐉 (@uchjose0) May 26, 2024

Segundo tiempo se notó la mano del técnico, delanteros que no dan una al arco, así muy dificil. Lo de Leandro Fernández es de no entender, el corner al final que casi nos terminan anotando, imperdonable. Se va a sufrir el segundo semestre, para variar. #VamosLaU — Ignacio Barrera🌞 (@naxorv) May 26, 2024