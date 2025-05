Johnny Herrera se conmueve tras fuerte confesión de Cristóbal Campos: “He tratado de acompañarlo” - Chilevisión

Muy emocionado se mostró Johnny Herrera tras la entrevista concedida por Cristóbal Campos, ex arquero de Universidad de Chile que sufrió un grave accidente automovilístico en septiembre del 2024.

En diálogo con TNT Sports, el portero, que militaba en San Antonio Unido en esa época, afirmó: "Atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad".

La gravedad del choque provocó la amputación de parte de uno de sus pies, lo que derivó en una larga recuperación que el ídolo azul ha seguido de cerca.

La emoción de Johnny Herrera por Cristóbal Campos

Una vez realizada la confesión, Herrera habló de su cercanía con Campos, con quien compartió por algunas temporadas en el Romántico Viajero.

El Samurai no ocultó su emoción y reconoció que "he tratado de acompañarlo en algún minuto de su vida, primero como un arquero (...) Se puso al arco cuando un par de arqueros no quisieron jugar porque se cag... Eso no es menor".

En el mismo canal, el actual comentarista de televisión contó que lo visitó en diferentes oportunidades cuando Campos estuvo internado, señalando que "era difícil. Me tocó verlo y el tipo estaba firme".

"Me decía: 'Yo voy a volver a jugar'. Y conversamos mucho rato. Por ahí había uno en el mundo que había vuelto a jugar, o que él iba a ser primero. Verlo con esa pachorra te pone feliz", agregó.

Herrera destacó al borde de las lágrimas el trabajo de Luis Marín, integrante del Sifup también lo ha acompañado en la recuperación y que "no lo deja sólo ni un minuto. Así que un abrazo, porque es una situación muy fuerte".

pic.twitter.com/UJecUKOyvK — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 16, 2025

No estás solo: ¿Dónde pedir ayuda sin costo ?

Existen una serie de iniciativas públicas y privadas para quienes deseen orientación o asistencia en caso de presentar problemas relacionados con su salud mental.

- Salud Responde 600 360 7777 (opción 1)

Responde a necesidades de información de la población en múltiples materias asociadas a la salud. Específicamente para salud mental, cuenta con psicólogos para entregar orientación profesional y ayuda en situaciones de crisis.

- Hablemos de todo de INJUV

Es una plataforma virtual que permite a los y las jóvenes acceder a información relacionada al autocuidado, bienestar físico y mental. Ofrece hablar con una psicóloga o psicólogo en el chat de atención de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y sábados de 11:00 a 17:00 horas

- Fundación Todo Mejora

Entrega apoyo y orientación para la prevención del suicidio adolescente y bullying homofóbico a jóvenes LGBT+. A través del chat gratuito "Hora Segura", bajando aplicación en celular o vía correo electrónico apoyo@todomejora.org.

- Psicólogos Voluntarios de Chile

Ofrece contención emocional y primera ayuda psicológica gratuita. Puedes solicitar atención en el sitio web psicologosvoluntarios.cl o llamando al +569 7559 2366 (todos los días de 10:00 a 19:00).