Johnny Herrera revela su nueva faceta familiar y bromea con Colo Colo: “Cuántos penales” - Chilevisión

Johnny Herrera goza de su nueva vida luego de dejar el fútbol profesional desde hace cuatro años, donde aprovecha especialmente de compartir con su hijo Bruno.

Además de su rol de comentarista en televisión, el ex capitán de Universidad de Chile reveló que tiene una nueva e importante faceta familiar.

El otrora arquero es el conductor designado para llevar a su pequeño y a algunos compañeros al colegio en Viña del Mar, rutina que cumple sagradamente los lunes y martes.

En entrevista con LUN, el Samurai Azul comentó: "Desde que me separé, el Bru no se quiere ir con nadie más cuando está conmigo. Quiere que yo no más lo vaya a dejar. Pero me gusta la dinámica que tenemos, realmente lo paso bien. Me agendo para esto".

"Tengo esta rutina entretenida con Bru. Conversamos de cosas que nos interesan, es muy maduro para sus 8 años y disfrutamos la media horita hasta el colegio".

La broma de Johnny Herrera a Colo Colo

Herrera se refirió a la cercanía que tiene con los padres de los amigos de Bruno, afirmando varios viven cerca y se los dejan en la casa antes de ir al colegio. "Lo pasamos bien, se ríen harto y hablamos de fútbol", señaló.

El campeón de América el 2015 aprovechó de bromear con Colo Colo, su archirrival al precisar: "Algunos son fanáticos de Wanderers, otros de la U, entonces todos los lunes vemos la tabla".

"Vemos en qué lugar quedó Wanderers, cómo va la U, si nos robaron o no, cuántos penales para Colo Colo y todas esas cosas, jaja", sentenció.