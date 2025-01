“Da lata”: Johnny Herrera cuestionó a dirigentes de la U por arribo de Eduardo Vargas a Nacional - Chilevisión

Sorpresa causó el arribo de Eduardo Vargas a Nacional de Uruguay, elenco que oficializó su contratación por las próximas dos temporadas.

Turboman cerró su etapa en Brasil y aceptó la oferta del Bolso, poniendo fin al deseo de los hinchas de Universidad de Chile de volver a verlo con la camiseta azul.

Esta situación generó la molestia de Johnny Herrera, quien criticó a Azul Azul por la partida del delantero nacional al fútbol charrúa.

Las fuertes críticas de Johnny Herrera por caso de Eduardo Vargas

En el programa de TNT Sports en el que comenta habitualmente, el ídolo del cuadro laico reconoció: "A cualquier hincha le da lata y te deja triste porque era una buena opción en punta con Felipe Mora".

"Entiendo que no llega porque la U no logró convencerlo y porque no se hizo una oferta formal. No pasó más allá de sólo contactos medios ambiguos", agregó.

El ex arquero no se quedó ahí e insistió: "Si no hiciste nada concreto, porque llegó una parte que sí mostró interés o si la U mostraba el interés que mostró con (Octavio) Rivero, yo creo que hoy estaría en la U. Se gestionó de muy mala manera".

Por si fuera poco, Herrera remató sus cuestionamientos al mencionar a la dirigencia de Colo Colo. "Iba (Aníbal) Mosa y lo convencía al otro día", dijo.