Hijo de Gustavo Quinteros no aguanta y responde a cortado de Colo Colo: “Siempre un desastre” - Chilevisión

Con molestia reaccionó el hijo de Gustavo Quinteros al descargo de Matías Moya, quien reveló hace algunos días que no está cómodo con su situación actual en Colo Colo.

El volante ha jugado poco y nada desde su arribo el 2023, por lo que pidió salir del club en busca de sumar minutos. Ante esto, el que respondió fue Sebastián Quinteros.

El familiar del ex DT del Cacique arremetió contra el argentino-chileno y apagó el fuego con bencina, catalogándolo de "desastre" públicamente.

En un posteo realizado por el medio Dale Albo en Instagram, Quinteros hijo comentó: "Este se queja de todos los DT y fue siempre un desastre y suplente con todos".

"Sé un poco más autocrítico y deja de culpar a loso técnicos. Se vive puro quejando y nunca una autocrítica", agregó Sebastián.

El descargo de Matías Moya

La situación se generó producto de las palabras de Moya en AS Chile, donde afirmó que su presente es "un poco complejo porque no estoy jugando hace bastante tiempo y eso me tiene un poco incómodo".

"Es todo decisión técnica. También he tenido algunas lesiones, como todos, pero no es una excusa", agregó el ex Ñublense sobre el no ser citado por Jorge Almirón.

"No sé cuál es la razón para no dejarme salir a jugar, siendo que no me están utilizando. Eso me tiene muy molesto. Sólo me queda seguir dando lo mejor para ver si me llega una oportunidad", manifestó.