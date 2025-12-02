Futbolista anunció su salida de club y terminó duscutiendo con hinchas en Instagram: “¿Acabado?” - Chilevisión

Una inesperada situación protagonizó Mathias Pinto, futbolista que terminó discutiendo con hinchas al anunciar su salida de Rangers de Talca.

El delantero se despidió de Los Piducanos con un extenso posteo en Instagram, el cual generó críticas de parte de algunos fanáticos.

"Se cierra un año muy anormal dentro de lo deportivo. Siempre me esforcé al máximo, pero a veces lastimosamente las cosas no se dan por ABC motivo, me quedo tranquilo porque siempre me esforcé al máximo para que salieran las cosas", comentó.

El ariete acusó que "pasaron situaciones que no compartí nunca. La forma en que salí no fue una lesión menor y no me permitieron ni una semana recuperarme físicamente en cancha. ¿Cómo voy a poder ponerme al nivel de mis compañeros si claramente vengo de una operación?".

"Aprendí muchísimo y me di cuenta que tengo una fortaleza que nunca creí tener, seguimos preparándonos para lo que Dios quiera que suceda este 2026. Y cómo decía mi hermano: 'Hasta que choqué la micro'. Vámosle", sentenció.

La discusión de Mathias Pinto con hinchas de Rangers

La publicación provocó cuestionamientos de aficionados. Por ejemplo, un usuario señaló: "Al fin la directiva hace algo bien, no renovarte".

Pinto no se guardó nada y entró en una discusión con los hinchas, respondiendo con ironía: "Quería renovar seguro, jaja".

Además, el jugador formado en Universidad de Chile replicó a un sujeto que lo trató de "acabado".

"¿Acabado? Jaja, 27 años y aún me queda mucho. Dios te bendiga", señaló el ariete que esta temporada disputó un total de 16 partidos en los que no marcó goles.