Everton vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo visita a Everton este domingo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la Fecha 19 de la Liga de Primera, en un partido que marcará gran parte de sus aspiraciones en la temporada.

Los Albos llegan en el octavo lugar, a 15 puntos del líder Coquimbo, y atraviesan un momento complicado. Jorge Almirón, suspendido para este encuentro, no podrá contar con seis jugadores clave: Arturo Vidal, Javier Correa y Emiliano Amor están sancionados, mientras que Alan Saldivia, Óscar Opazo y Alexander Oroz se encuentran lesionados.

Everton, dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera, viene de caer por la cuenta mínima ante Ñublense en Chillán y necesita sumar tres puntos para alejarse de la zona de descenso.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cómo ver el partido de Everton vs Colo Colo EN VIVO y ONLINE

El duelo entre Everton y Colo Colo, válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el compromiso se podrá seguir de forma online a través de la plataforma de streaming HBO Max, ingresando con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Everton y Colo Colo por la Liga de Primera

El encuentro se disputará este domingo 10 de agosto, a las 12:30 horas de Chile, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.