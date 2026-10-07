Elecciones ANFP: Así quedaron conformadas las dos listas que van por el sillón de Quilín

Jorge Yunge, actual secretario del organismo, y Jorge Uauy, presidente de Palestino, son los candidatos para tomar el cargo que actualmente ocupa Pablo Milad.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) oficializó este martes por las noches las dos listas para las elecciones a la presidencia, las que se realizarán en noviembre.

Los candidatos a tomar el cargo que actualmente ocupa Pablo Milad serán Jorge Yunge, actual secretario del organismo, y Jorge Uauy, presidente de Palestino.

Ambas postulaciones presentan novedades. Por el lado de Yunge está José Luis Navarrete, ex presidente de Azul Azul, que apunta a ser tesorero.





Por su parte, Uauy tiene el respaldo del ex dirigente de Cruzados Juan Tagle, quien aspira a estar en la Vicepresidencia de la entidad con sede en Quilín.

El directivo de Los Árabes también cuenta con el respaldo de Jorge Contador, timonel de Coquimbo Unido que fue secretario general en el periodo de Harold Mayne-Nicholls al mando de la ANFP.

Lista de Jorge Yunge:

Presidente: Jorge Yunge

Vicepresidenta: Sofía Galdames

Secretario general: Andrés Sánchez

Tesorero: José Luis Navarrete

Director: Iván Cisternas

Director: Andrés Alvarado

Director: Freddy Palma

Lista de Jorge Uauy:

Presidente: Jorge Uauy

Vicentepresidente: Juan Tagle

Secretario general: Jorge Contador

Tesorero: Diego Livingstone

Directora: Karina Mazú de Ponsón du Terrail

Director: Ignacio Melhech

Director: Eduardo Ramírez

¿Cuándo serán las elecciones de la ANFP?

Las elecciones de la ANFP están fijadas para el jueves 19 de noviembre, mientras que el nuevo directorio asumirá en enero del 2027.

En este periodo, el actual directorio verificará el cumplimiento de los requisitos de los candidatos.