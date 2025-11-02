Coquimbo vs La Calera: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

Este domingo Coquimbo Unido recibirá a Unión la Calera en el Estadio Sánchez Rumoroso, en una fecha en que los piratas podrían bajar su primera estrella.

Para coronarse campeones de la Liga de Primera los dirigidos por Esteban González tienen dos posibilidades. La primera, ganar en casa ante los cementeros, lo que dejaría sin oportunidades al resto de los equipo para alcanzar a Coquimbo en la tabla de posiciones. La segunda, que la UC no gane esta tarde ante O'Higgins.

Ante la posibilidad de coronarse campeones, la Municipalidad de Coquimbo anunció que instalará una pantalla gigante en la Plaza Vicuña Mackenna del Barrio Inglés para seguir el partido y celebrar el primer título de los aurinegros.

agregar pcard de u de conce campeón o resultado colo colo vs ñuble

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Coquimbo Unido y Unión La Calera?

El partido entre Coquimbo Unido y Unión La Calera será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá el duelo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Coquimbo unido y Unión La Calera por la Liga de Primera

El duelo entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, válido por la fecha 26 del torneo, está fijado para este domingo 2 de noviembre desde las 17:30 horas en el Esatdio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.