Coquimbo - U. Católica: Dónde ver ONLINE y EN VIVO partido por Campeonato Nacional - Chilevisión

Coquimbo Unido y Universidad Católica protagonizan este sábado un partido muy esperado, enfrentándose por la fecha 2° de la Liga de Primera.

Algunas bajas, entre los que está Gary Medel, Los Cruzados intentan obtener su segundo triunfo en el Campeonato Nacional, lo que marca el primer encuentro de Fernando Zampedri como ciudadano chileno.

En la otra vereda están Los Piratas, quienes dieron un gran golpe de autoridad la semana pasada al golear a domicilio a Deportes Iquique.

Cómo ver el partido de Coquimbo vs la UC ONLINE y EN VIVO

El partido de Coquimbo ante Universidad Católica, válido por la fecha 2° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming MAX también emitirá este encuentro de manera online. Para eso, debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Coquimbo y la UC por el Campeonato Nacional

El compromiso entre el Barbón y La Franja inicia a las 18:00 horas de Chile de este sábado 22 de febrero, disputándose en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

El árbitro designado para este cotejo es Reinerio Alvarado, mientras que el encargado del VAR es Juan Lara.