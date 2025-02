Hinchas de la UC desataron su furia por nueva camiseta para el 2025: “Parece de la U” - Chilevisión

Universidad Católica dio a conocer este jueves su tercera camiseta para la temporada 2025, la que no dejó nada contentos a los hinchas.

La nueva piel de Los Cruzados no pasa desapercibida y tiene un diseño bastante extravagante, mezclando colores azul y rojo con mosaicos en el torso.

Desde la precordillera afirmaron que la casaca "destaca en la cancha con un patrón único que conecta con los colores del escudo". View this post on Instagram A post shared by Universidad Católica (@cruzados_oficial)

La molestia de los hinchas de la UC con la nueva camiseta

La oficialización de la camiseta generó molestia en los fanáticos de La Franja, quienes no aguantaron y se descargaron con todo en las redes sociales.

Algunos ironizaron en que está ideal para una "pijamada", mientras que otros señalaron que es un "desacierto total" tanto la mezcla como el diseño.

"Parece camiseta de la U", Saquen el escudo de este trapo" o "uno trata de defenderlos", fueron solamente algunos de los comentarios en la publicación de Instagram.

La equipación, que ya se encuentra a la venta, se utilizaría cuando el equipo juegue de visitante o en algunos compromisos de la Copa Chile.

