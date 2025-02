Deportes Concepción vs Deportes Temuco: Cómo ver ONLINE y EN VIVO partido por Primera B - Chilevisión

Deportes Concepción tiene su esperado debut en la Primera B 2025, enfrentando este viernes en un gran partido a Deportes Temuco.

El León de Collao regresa a Liga de Ascenso del fútbol chileno tras varios años, generando una enorme expectativa en sus hinchas que esperan realizar una gran campaña.

Su rival en esta oportunidad es el Pije, quienes llegan comandados por Mario Salas en el banco y por Diego Buonanotte como su refuerzo estrella para esta temporada.

Cómo ver el partido del Deportes Concepción vs Deportes Temuco ONLINE y EN VIVO

El partido de Deportes Concepción ante Deportes Temuco, válido por la fecha 1° de la Primera B, será transmitido en vivo por TNT Sports.

Este importante encuentro también será emitido de manera online por la plataforma de streaming MAX, a la que hay que ingresar con el respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Deportes Concepción y Deportes Temuco por la Primera B

El compromiso entre estos dos históricos elencos nacionales inicia a las 20:30 horas de Chile de este viernes 21 de febrero.

El escenario es el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concecpión, donde se espera una verdadera multitud de hinchas.