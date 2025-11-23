Colo Colo vs Unión La Calera: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo y Unión La Calera juegan un importante encuentro este domingo, enfrentándose en un partido clave para los albos en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.

El equipo de Fernando Ortiz se ubica octavo con 41 puntos y en caso de vencer a los cementeros alcanzará a Cobresal, quien está consiguiendo el último cupo al certamen continental.

Cabe señalar que este es el principal objetivo del Cacique y del entrenador argentino, que solo lleva unos meses en el cargo.

Dónde ver Colo Colo vs Unión La Calera por Liga de Primera

El duelo entre estos elencos será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y de manera online por HBO MAX.

Hora del partido entre Colo Colo y Unión La Calera por la Liga de Primera

El compromiso de Colo Colo vs Unión La Calera, válido por la fecha 28° de la Liga de Primera, inicia a las 20:30 horas de Chile de este domingo 23 de noviembre.

El estadio para este esperado cotejo es el Monumental, mientras que el árbitro designado fue Nicolás Millas.