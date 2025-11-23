Colo Colo vs Unión La Calera: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo recibe a Unión La Calera en una verdadera final en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana, partido que se disputará este domingo en el Estadio Monumental.
Domingo 23 de noviembre de 2025 | 11:16
Colo Colo y Unión La Calera juegan un importante encuentro este domingo, enfrentándose en un partido clave para los albos en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.
El equipo de Fernando Ortiz se ubica octavo con 41 puntos y en caso de vencer a los cementeros alcanzará a Cobresal, quien está consiguiendo el último cupo al certamen continental.
Cabe señalar que este es el principal objetivo del Cacique y del entrenador argentino, que solo lleva unos meses en el cargo.
El duelo entre estos elencos será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y de manera online por HBO MAX.
El compromiso de Colo Colo vs Unión La Calera, válido por la fecha 28° de la Liga de Primera, inicia a las 20:30 horas de Chile de este domingo 23 de noviembre.
El estadio para este esperado cotejo es el Monumental, mientras que el árbitro designado fue Nicolás Millas.