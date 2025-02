Colo Colo vs Unión San Felipe: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido de la Copa Chile - Chilevisión

Colo Colo continúa su participación en la Copa Chile 2025 y este domingo 9 de febrero enfrentará a Unión San Felipe, en el marco de la tercera fecha del Grupo B.

El equipo de Jorge Almirón busca la victoria ante su público en el Estadio Monumental, en un encuentro que contará con aforo completo.

Los Albos vienen de un empete 2-2 contra Deportes Limache y de caer por la cuenta mínima contra Santiago Wanderers. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Dónde ver en vivo y online el partido de Colo Colo vs. U. San Felipe?

El partido entre Colo Colo y Unión San Felipe será transmitido a través de la señal de TNT Sports Premium.

También se puede seguir vía streaming por TNT en MAX, donde sólo tienes que ingresar con un respectivo usuario y clave.

De esta manera, los hinchas podrán seguir el encuentro y alentar a su equipos en el camino por la fase de grupos de la Copa Chile 2025. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs. Unión San Felipe?

El encuentro entre el Popular y el equipo oriundo de la Región de Valparaíso, está fijado para este miércoles 12 de febrero a las 20:00 horas.