Santiago Wanderers vs Flamengo: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS partido Copa Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers busca hacer historia este domingo cuando enfrente a Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Los Caturros llegan a la definición luego de haber derrotado 2-1 a Palmeiras en las semifinales.

Por su parte el Mengao tuvo un difícil encuentro ante Olimpia, en el cual consiguieron clasificar a tras derrotar 2-1 a los guaraníes.





Wanderers vs Flamengo por Copa Libertadores Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido entre Santiago Wanderers y Flamengo será transmitido por Chilevisión en su señal abierta a partir de las 18:00 hrs.

Adicionalmente podrás disfrutar de la final de la Copa Libertadores Sub 20, totalmente gratis y online, a través de nuestras plataformas digitales que incluyen: App Mi CHV, YouTube y la señal en vivo de nuestro sitio web.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Wanderers vs Flamengo GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Wanderers vs Flamengo?

El compromiso del cuadro de Valparaíso contra los brasileños inicia a las 18:30 horas de Chile de este domingo 22 de marzo, disputándose en el Estadio IDV de Quito.