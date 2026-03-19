Wanderers dio el golpe y se instaló en la final de la Libertadores Sub 20 al vencer a Palmeiras que terminó con 8

Los porteños se impusieron 2-1 al Verdao que sufrió tres expulsiones. La final será el domingo ante Flamengo.

Santiago Wanderers enfrentó este jueves a Palmeiras en la segunda semifinal de la Copa Libertadores Sub 20 2026 que se disputa en el Estadio IDV de Quito, Ecuador.

El elenco de Valparaíso dio el batacazo al vencer a uno de los candidatos al título luego de un gran partido que terminó 2-1.

Aunque el compromiso comenzó cuesta arriba para los porteños, ya que a los 14 minutos Riquelme Fillipi abrió el marcador tras asistencia de Erick Belé y así se fueron al descanso.

Tempranamente en el complemento, a los 50′, el conjunto brasileño sufrió la expulsión de Riquelme y luego a los 60′ se quedó con 9 por la roja de Zie Kone.

El defensor pegó una patada a la altura de la cintura y aparte de la expulsión provocó un penal, el cual cambió por gol Christian Silva.

Luego con superioridad numérica los “Caturros” se fueron en busca del triunfo y el segundo llegó a los 72 a través del mismo protagonista, quien remató desde el borde del área.

Cuando se iba el partido, Palmeiras sufrió una nueva roja luego de una fuerte infracción de Joao Paulo.





Primera vez que un equipo chileno disputará la final de la Libertadores Sub 20

Con este triunfo, Santiago Wanderers se convirtió en el primer equipo nacional en llegar a una final continental en esta categoría.

Lo mejor hasta este momento de un equipo chileno lo había hecho Unión Española en 2012, cuando terminó en el cuarto lugar.

Ahora, los porteños se enfrentarán en la final a Flamengo, que antes derrotó por el mismo marcador a Olimpia de Paraguay. El compromiso que definirá al campeón se disputará el domingo 22 de marzo.