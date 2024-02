Otra alarma en Godoy Gruz: Jugador clave se lesiona a una semana enfrentar a Colo Colo por Libertadores - Chilevisión

Una pésima noticia recibió Godoy Cruz este martes por la noche, luego de que un nuevo jugador se lesionara a solamente una semana de enfrentar a Colo Colo por la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Se trata de Tomás Pozzo, quien tuvo que ser reemplazado a los 24 minutos del primer tiempo en el choque ante Unión de Santa Fe por una presunta molestia en la rodilla izquierda.

El volante ofensivo, que llegó como refuerzo este 2024, no aguantó las lágrimas y salió llorando tras ser sustituido por el uruguayo Vicente Poggi, recibiendo el consuelo de sus compañeros y del cuerpo técnico.

Los lesionados de Godoy Cruz ad portas se enfrentarse a Colo Colo por la Copa Libertadores

Con esto, Godoy Cruz suma a su segundo futbolista lesionado en solamente una semana. El anterior fue nada menos que Hernán López Muñoz, la gran figura del Tomba.

Lo particular es que Pozzo es el reemplazante natural del sobrino nieto de Diego Armando Maradona, lo que se convierte en un gran dolor de cabeza para el entrenador Daniel Oldrá.

Si bien todavía hay esperanza en que no sean situaciones que requieran intervención es muy poco probable que ambos estén en el duelo de ida frente a los albos.

Godoy Cruz vs Colo Colo por la Libertadores: Cuándo se juega el primer partido

El partido de ida entre Colo Colo y Godoy Cruz está programado para el jueves 22 de febrero a las 21:30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.