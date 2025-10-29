Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO a la revancha de Racing vs Flamengo - Chilevisión

Este miércoles se define al primer finalista de la Copa Libertadores, con Racing recibiendo a Flamengo en Argentina.

La Academia sueña con dar vuelta la llave en casa, aunque para eso tiene que superar al Mengao de Erick Pulgar que apuesta a pasar de fase de la mano de su gran plantel.

En caso de que los trasandinos ganen por un gol, el ganador del cruce se definirá vía lanzamientos penales.

Este gran partido lo puedes disfrutar en vivo con Vicente Quijada (@vichoquijada) y Javier Manríquez (@guororororoi), quienes están reaccionando a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.