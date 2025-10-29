 Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO a la revancha de Racing vs Flamengo - Chilevisión
Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO a la revancha de Racing vs Flamengo

La Academia sueña con dar vuelta la llave ante el Mengao de Erick Pulgar, cuadro que llega con una leve ventaja tras imponerse en la ida.

Miércoles 29 de octubre de 2025 | 20:00

Este miércoles se define al primer finalista de la Copa Libertadores, con Racing recibiendo a Flamengo en Argentina.

La Academia sueña con dar vuelta la llave en casa, aunque para eso tiene que superar al Mengao de Erick Pulgar que apuesta a pasar de fase de la mano de su gran plantel.

En caso de que los trasandinos ganen por un gol, el ganador del cruce se definirá vía lanzamientos penales.

Este gran partido lo puedes disfrutar en vivo con Vicente Quijada (@vichoquijaday Javier Manríquez (@guororororoi), quienes están reaccionando a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

Sigue las reacciones acá

