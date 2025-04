Luciano Pons deja la grande con hinchas de la U tras particular comentario: “Todo el tiempo vienen” - Chilevisión

Una inusual polémica ha protagonizado Luciano Pons, ex delantero de Universidad de Chile que respondió a las constantes críticas de los hinchas azules.

El argentino dejó el cuadro laico para fichar por Atlético Bucaramanga, rival de Colo Colo en la Copa Libertadores, tras marcar solamente cuatro goles el 2024.

En ese marco, el trasandino contestó con una serie de emojis el comentario de un seguidor del Popular en Instagram. "Grande Pons, gracias a ti Colo Colo salió campeón", señaló el usuario, recordando un gol errado por el ariete en la fecha final.

La furia de Luciano Pons con hinchas de la U

La situación no quedó ahí y Pons continuó respondiendo los cuestionamientos de la fanaticada, repasando el momento del Romántico Viajero.

El atacante perdió la paciencia por los insultos y manifestó: "Me río porque ya son 'cansones' muchachos, todo el tiempo vienen acá a tirarme mier... a mí. Hace 4 fechas que no ganan y el culpable sigo siendo yo".

"No me río ni de la U ni de mis ex compañeros porque quiero que les vaya bien, pero tampoco voy a dejar que insulten a mi señora o mi hijo que en este mundo del fútbol no tienen nada que ver", agregó.

Para finalizar, el delantero de Bucaramanga continuó disparando hacia los hinchas y a medios partidarios de la U.