Qué canal transmite EN VIVO Bucaramanga vs Colo Colo partido por la Libertadores - Chilevisión

Colo Colo busca arrancar con el pie derecho su participación internacional, visitando a Atlético Bucaramanga en su debut por la Copa Libertadores.

Por la fecha 1° de la fase de grupos, Los Albos van por puntos vitales frente al cuadro colombiano que se ilusiona con dar el golpe y hacerse fuerte en casa.

El encuentro se da en un clima amigable para el Cacique, donde los hinchas locales alucinaron con el arribo de Arturo Vidal y otros jugadores del Popular.

Qué canal transmite el partido de Bucaramanga vs Colo Colo

El partido de Atlético Bucaramanga ante Colo Colo, válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, este esperado cotejo lo podrás seguir completamente gratis por la señal online de chilevisión.cl y la App MiCHV.

Hora del duelo entre Bucaramanga y Colo Colo por la Libertadores

El compromiso entre Los Leopardos y el Cacique arranca a las 21:30 horas de Chile de este martes 1 de abril, disputándose en el Estadio Américo Montanini.

Posible formación de Colo Colo