 Revive las reacciones a la victoria de Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores - Chilevisión
Revive las reacciones a la victoria de Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores

La semifinal de ida de la Copa Libertadores tuvo al Mengao sacando una ventaja clave, partido que se jugó en el Estadio Maracaná.

Miércoles 22 de octubre de 2025 | 23:44

Un triunfo clave fue el que logró Flamengo este miércoles, derrotando 1-0 a Racing en la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Con Erick Pulgar como titular, el Mengao se hizo fuerte como local y se ilusiona con llegar a la instancia definitiva.

Para eso, deberá ganar o sacar al menos un empate en la revancha que se disputará la próxima semana en Argentina.

El gran duelo lo pudiste disfrutar con Vicente Quijada (@vichoquijaday Javier Manríquez (@guororororoi), quienes reaccionaron en vivo a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

Revive las reacciones acá

