Revive las reacciones a la victoria de Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores - Chilevisión

La semifinal de ida de la Copa Libertadores tuvo al Mengao sacando una ventaja clave, partido que se jugó en el Estadio Maracaná.
Miércoles 22 de octubre de 2025 | 23:44
Un triunfo clave fue el que logró Flamengo este miércoles, derrotando 1-0 a Racing en la semifinal de ida de la Copa Libertadores.
Con Erick Pulgar como titular, el Mengao se hizo fuerte como local y se ilusiona con llegar a la instancia definitiva.
Para eso, deberá ganar o sacar al menos un empate en la revancha que se disputará la próxima semana en Argentina.
