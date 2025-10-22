Revive las reacciones a la victoria de Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores - Chilevisión

Un triunfo clave fue el que logró Flamengo este miércoles, derrotando 1-0 a Racing en la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Con Erick Pulgar como titular, el Mengao se hizo fuerte como local y se ilusiona con llegar a la instancia definitiva.

Para eso, deberá ganar o sacar al menos un empate en la revancha que se disputará la próxima semana en Argentina.

