Colo Colo vs Alianza Lima: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Colo Colo se juega este miércoles gran parte de su futuro en la Copa Libertadores, donde está obligado a derrotar a Alianza Lima.

La caída de la semana pasada ante Fluminense dejó a los albos muy complicados en la fase de grupos, por lo que tienen que vencer a los peruanos como visitants para seguir con vida.

De conseguirlo, el Cacique quedará bien posicionado para medirse a Cerro Porteño en su último encuentro por esta ronda.

Colo Colo vs Alianza Lima por Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El trascendental partido entre Colo Colo y Alianza Lima, válido por la fecha 5° de la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Pero eso no es todo. Este imperdible duelo lo podrás seguir online y totalmente gratis en chilevisión.cl. Para eso, solamente tienes que ingresar a nuestro sitio web, ir a la señal online y disfrutar.

Hora del partido de Colo Colo ante Alianza Lima

El choque del Popular con los aliancistas está programado para este miércoles 15 de mayo a las 20:00 horas de nuestro país.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Copa Libertadores?