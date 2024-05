Quién transmite el partido de Colo Colo vs Alianza Lima por Copa Libertadores - Chilevisión

Colo Colo disputa su quinto partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta vez, los albos visitan a Alianza Lima.

Tras la caída ante Fluminense la semana pasada, el Cacique se juega todas sus chances y tiene que ganar para seguir con aspiraciones de acceder a octavos de final.

Para este encuentro, el entrenador Jorge Almirón recupera piezas importantes como Arturo Vidal y Leonardo Gil, quienes no estuvieron contra los brasileños por estar suspendidos.

Quién transmite el partido de Colo Colo vs Alianza Lima por Copa Libertadores

El duelo de Colo Colo contra Alianza Lima será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te ha llevado varios cotejos del Popular en la Libertadores.

En tanto, la señal online de chilevisión.cl emitirá el choque totalmente gratis.

Hora del partido de Colo Colo con Alianza Lima

El compromiso del cuadro nacional con los peruanos está programado para este miércoles 15 de mayo a las 20:00 horas de nuestro país.

Posible formación de Colo Colo