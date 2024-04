Jorge Almirón llegó a principios de año a Colo Colo con el aval de haber dirigido el 2023 a Boca Juniors, club en el que alcanzó nada menos que la final de la Copa Libertadores.

Si bien superó todas las rondas en penales, los xeneizes se las arreglaron para estar en la definición, donde cayeron 2-1 ante Fluminense en tiempo extra.

Ahora, el DT le confesó al popular youtuber Ezzequiel que le gustaría tener un nuevo ciclo en el cuadro argentino en el futuro.

Hinchas de Boca rechazan posible regreso de Jorge Almirón

Sin embargo, los que no se mostraron contentos con este sueño fueron los propios hinchas de Boca, quienes no ocultaron su deseo de que esto no se concrete.

Los fanáticos no quedaron nada contentos con el rendimiento de Almirón, acusándolo de que el equipo no jugaba a nada y culpándolo de perder los dos clásicos ante River Plate.

"Descárgate el FIFA y listo", "no gracias" o "sigue participando" fueron algunas de las expresiones que inundaron los portales partidarios.

El actual estratega de Colo Colo estuvo al mando en un total de 43 partidos en los trasandinos, logrando 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas.