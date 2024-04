Caos en Bolivia: Plantel de Always Ready sufre escandaloso robo en el camarín tras derrota - Chilevisión

Una insólita situación se dio en Bolivia, luego de que el plantel del Always Ready sufriera un robo en pleno camarín del Estadio El Alto.

Todo ocurrió este domingo tras la derrota 1-0 en condición de local ante Independiente Petrolero, un resultado sorpresivo dado que se trata de un rival inferior en el papel.

Una vez que terminó el encuentro, los jugadores acusaron que hubo un saqueo en el vestuario y que se llevaron varios de sus objetos personales.

Robo a Always Ready: Deslizan que dirigencia podría estar involucrada

Con el correr de las horas se fueron conociendo nuevos antecedentes de este escándalo. Por ejemplo, varios futbolistas afirmaron haber sido golpeados por integrantes de la barra brava.

De hecho, se especula con que el zaguero Diego Molina fue agredido con un cabezazo por un directivo de la institución altiplánica.

Además, integrantes del plantel deslizaron que la propia dirigencia habría dejado pasar a los ladrones al camarín, situación que ya se está investigando.

Por si fuera poco, el bus que iba a trasladar al plantel desde el estadio no los esperó y se fue antes, por lo que los propios jugadores debieron organizarse para irse del recinto ante las amenazas de varios hinchas.