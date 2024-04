Punteros rápidos y fuertes físicamente: Así juega Cerro Porteño, el rival de Colo Colo en la Libertadores - Chilevisión

Un momento de irregularidad es el que está viviendo Cerro Porteño, rival al que se enfrentará Colo Colo en su estreno por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El ciclón de barrio obrero actualmente ocupa el quinto puesto de la liga paraguaya con 17 puntos, cinco unidades menos que el puntero Libertad.

Sin embargo, viene de dos triunfos consecutivos en el torneo local y confían en que esto se traslade al ámbito internacional.

Así juega Cerro Porteño

Un punto importante a destacar en Cerro es que tiene un entrenador español. Se trata de Manolo Jiménez, ex estratega del Sevilla, Zaragoza y AEK Atenas, entre otros.

El oriundo de Arahal llegó a mediados de marzo y solamente ha comandado un encuentro al azulgrana, que fue la victoria 1-0 ante Nacional el pasado sábado.

En este encuentro se pudo ver algo de lo que pretende el DT, quien paró dos líneas de cuatro y un ataque conformado por un jugador rápido y otro más fuerte.

Los delanteros fueron el argentino Federico "Pachi" Carrizo, que se retrasa para conectarse con los volantes, y Fernando Fernández. Este último seguramente tomará el lugar del lesionado Diego Churín que no viajó a Santiago.

A ellos hay que sumar a Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe, dos punteros muy rápidos que les encanta el mano a mano y que son capaces de generar el desequilibrio.

Lo particular de Cerro es que tiene nombres muy reconocidos a nivel sudamericano en su plantilla, como el caso del arquero Alexis Martín Arias (ex La Calera y O'Higgins), Bruno Valdez (ex Boca), Santiago Arzamendia (ex seleccionado paraguayo) y Roberto Piris da Motta (ex Flamengo y San Lorenzo).

Todos ellos intentarán rescatar puntos ante los albos en un choque vital, teniendo en cuenta que los otros integrantes del Grupo A son Fluminense y Alianza Lima.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El partido entre Colo Colo y Cerro Porteño está programado para este miércoles 3 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Monumental.

Este tremendo compromiso lo podrás disfrutar en vivo por las pantallas de Chilevisión.