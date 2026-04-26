Con 18 oros: Team Chile cierra exitosa participación en Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Los deportistas nacionales concretaron una formidable actuación en Panamá con un total de 60 metales.

El Team Chile completó una de sus mejores presentaciones históricas en un megaevento juvenil tras conseguir 18 oros en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Con esta participación, la delegación nacional sobrepasó los 15 oros alcanzados en los Juegos de Rosario 2022 y mantuvo su quinto lugar en el medallero.

En esta edición, los chilenos solo fueron superados por Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia en el medallero.





Team Chile cierra su participación en los Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026

Algunos de los atletas más destacados durante la edición fueron la velocista Roxana Ramírez, el pesista Nicolás Pino y el equipo femenino de básquetbol 3×3 quienes aportaron los últimos tres oros para una selección nacional que alcanzó 60 metales.

Roxana concretó el “doblete” al vencer en los 200 metros, mientras que Nicolás fue el mejor en la categoría +98 kilos con un sólido trabajo en el envión. Finalmente, la Roja cestera 3×3 remontó y doblegó de manera agónica a Paraguay (12-10).

Finalizada la participación del Team Chile, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, aseguró que “estamos muy orgullosos de la actuación del Team Chile. Superamos la cantidad de oros de Rosario 2022 y mantuvimos el quinto lugar en el medallero, lo que nos deja muy contentos”.