U. de Concepción vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera

El Campanil y los Albos se medirán en la fecha 11 de la Liga de Primera. Revisa los detalles del partido y cómo segurlo en vivo.

Universidad de Concepción recibirá este domingo a Colo Colo en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en un duelo válido por la fecha 11° de la Liga de Primera.

El Campanil busca salir de la zona media de la tabla y necesitan sumar a de a tres para meterse en la pelea por puestos internacionales.

Los Albos por su parte, llegan como uno de los protagonistas del torneo, aunque vienen de un tropiezo ante Palestino que los dejó terceros en la tabla de posiciones (18 puntos).

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Concepción vs Colo Colo?

El partido de U. de Concepción vs Colo Colo se podrá seguir en vivo por el canal TNT Sports Premium.

También se puede ver de manera online a través de la plataforma de streaming HBO MAX.

Hora del partido entre U. de Concepción vs Colo Colo por Liga de Primera

El partido entre U. de Concepción y Colo Colo está programado a partir de las 15:00 horas de este domingo 26 de abril.

El duelo se disputará en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, de Concepción.