Audax Italiano vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Universidad Católica busca seguir ascendiendo en la tabla de posiciones este sábado desde el Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad Católica se enfrentará a Audax Italiano en uno de los duelos más atractivos este sábado por la fecha 9° de la Liga de Primera.

Los Itálicos llegan precedidos de una derrota en el certamen local por 2-1 ante O’Higgins, mientras que Los Cruzados vienen de vencer categóricamente por 6-1 a Palestino y buscarán acortar distancia con Colo Colo que es el líder del torneo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Audax Italiano?

El partido de Universidad Católica ante Audax Italiano, válido por la fecha 9° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este compromiso lo podrás ver de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y Audax Italiano por la Liga de Primera

El encuentro de Los Cruzados contra los Audinos inicia a las 17:30 horas de Chile de este sábado 11 de abril.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Bicentenario de La Florida.