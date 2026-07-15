RSE: El compromiso de Betsson con sus mercados

Betsson ha desarrollado distintas iniciativas en los mercados donde está presente, vinculando deporte, sostenibilidad, juego responsable, salud, medioambiente y desarrollo comunitario.

La responsabilidad social empresarial Betsson no se limita a campañas puntuales. Para la compañía, la sostenibilidad forma parte de una manera de operar, relacionarse con sus comunidades y proyectar un negocio con mirada de largo plazo.

En una industria como la de las apuestas deportivas y el entretenimiento online, ese enfoque cobra especial importancia. Un mercado regulado no solo ordena la operación de las empresas, sino que también permite impulsar mejores prácticas, mayor transparencia y acciones con impacto positivo en el entorno.

En ese contexto, Betsson ha desarrollado distintas iniciativas en los mercados donde está presente, vinculando deporte, sostenibilidad, juego responsable, salud, medioambiente y desarrollo comunitario.

Juego responsable y educación junto al deporte

Uno de los focos más relevantes para Betsson es el juego responsable. En Argentina, la compañía desarrolló junto a Boca Juniors una campaña orientada a promover el juego legal y responsable, usando el deporte como vehículo para educar e informar.

La iniciativa buscó reforzar la importancia de apostar únicamente en plataformas reguladas, donde los usuarios cuentan con herramientas de protección como validación de identidad, verificación de edad, límites de depósito, límites de tiempo y mecanismos de autoexclusión.

A través de piezas audiovisuales y activaciones con jugadores del plantel, la campaña instaló mensajes preventivos en un espacio de alta conexión con los fanáticos. Además, fue reconocida con un Premio Martín Fierro, dando visibilidad al valor del mensaje y a su alcance público.

Sostenibilidad y compromiso comunitario

El compromiso de Betsson también se refleja en iniciativas de impacto social y medioambiental. En Colombia, la compañía impulsó junto a Atlético Nacional el proyecto Terrazas Verdes, una iniciativa de agricultura urbana hidropónica orientada a generar oportunidades en comunidades vulnerables.

La acción, liderada por mujeres jefas de hogar, busca promover la producción sostenible de alimentos y fortalecer su autonomía económica. Según el insumo entregado por la compañía, el proyecto contempla cerca de 9.000 plántulas, cosechas quincenales de aproximadamente 120 kilos y ventas superiores a 224 millones de pesos colombianos.

A esto se suman campañas vinculadas a salud pública, como iniciativas de concientización sobre el cáncer de mama, y acciones medioambientales en Malta, donde Betsson se incorporó a un proyecto de reforestación y reemplazó regalos corporativos por la donación de árboles en nombre de sus colaboradores.

Una mirada de largo plazo

El desarrollo de estas acciones muestra cómo una empresa del rubro puede generar valor más allá de su actividad principal. Desde el deporte hasta la salud, pasando por el medioambiente y la educación, el objetivo es construir una relación más responsable con los mercados donde opera.

En una industria donde la confianza es clave, avanzar en sostenibilidad en apuestas online permite reforzar estándares, promover mejores prácticas y conectar con las expectativas actuales de las personas.

Con más de 60 años de historia, presencia internacional y una estrategia que incorpora sostenibilidad, juego responsable y compromiso de Betsson con sus comunidades, la compañía busca consolidar una mirada de largo plazo: una donde el entretenimiento también pueda convivir con impacto social, transparencia y responsabilidad.