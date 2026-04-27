Comienzan las semis de la Champions: Apuestas para el partido PSG vs Bayern Múnich

El buen presente de ambos elencos anticipa una serie muy pareja y con varios goles por el poderío de sus delanteras.

El Parque de los Príncipes de París será el estadio donde se dará inicio a las semifinales de la Champions League 2025-26.

Ahí se medirán PSG y Bayern Múnich por la ida de la ronda de los cuatro mejores este martes 28 de abril desde las 15:00 horas de nuestro país.

Los dirigidos por Luis Enrique y actuales campeones del certamen son líderes de la Ligue 1 de Francia y vienen de dejar en el camino claramente al Liverpool con un global de 4-0.

Mientras que los alemanes ya se coronaron campeones de la Bundesliga y superaron en los cuartos de final al Real Madrid en una emocionante serie.

Partidazo de Champions “asegura” goles

Los dos máximos candidatos a quedarse con “La Orejona” poseen dos de las mejores delanteras de Europa, razón por la cual se espera una llave con varios goles.

La victoria de los franceses paga 2.38 en Betsson, mientras que la victoria alemana se eleva a 2.72. El empate asciende a 3.90.

En caso de que “ambos anoten” se paga 1.34, lo que anticipa una apasionante serie en busca de la ansiada final.

Elige tu resultado y juega por la semifinal de la UEFA Champions League en el siguiente link.

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