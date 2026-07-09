La insólita “lluvia de cupones” que desata la cita futbolera en Chile: Más de 200 goles ya liberaron 700 mil beneficios

PedidosYa y su campaña “Si hay gol, hay cupón” ya han liberando más de 700.000 cupones tras registrarse más de 200 anotaciones a la fecha. Este fenómeno tecnológico coincide con un fuerte crecimiento en la demanda de la plataforma, donde los usuarios aprovechan cada vez que el balón entra al arco para realizar pedidos en restaurantes y supermercados sin perderse un segundo de los partidos.

Los partidos de fútbol no sólo se viven dentro de la cancha, sino también en millones de hogares en Chile, donde PedidosYa ha sido protagonista con un fuerte aumento en la demanda.

Al analizar el comportamiento jornada por jornada, el sábado 4 de julio se consolidó como el día con mayor movimiento desde el arranque de la cita deportiva, donde el partido de Paraguay con Francia registró la mayor demanda en la aplicación.

La actividad comenzó a aumentar durante la previa. A partir de las 17:00 horas, se registró el mayor volumen de pedidos con un incremento del 38% respecto de la demanda habitual para esa franja horaria. Otros días que también concertaron una gran cantidad de pedidos fueron el 3 de julio y el 27 de junio, coincidiendo con los partidos de Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Portugal.

Además, gracias a la campaña de PedidosYa “Si hay gol, hay cupón”, durante los partidos a la fecha que han acumulado más de 200 goles, se han liberado alrededor de 700.000 cupones por cada vez que el balón entra al arco, los cuales han sido canjeados con gran éxito por miles de personas, principalmente en las categorías de restaurantes y supermercados.

Esta iniciativa seguirá activa durante cada partido hasta que finalice el torneo.

¿Qué eligieron los chilenos?

Hubo platos que destacaron como los favoritos:

Hamburguesas (Más de 300.000 unidades)

Pizza (Más de 260.000 unidades)

Pollo (Más de 249.000 unidades)

Papas Fritas (Más de 130.000 unidades)

En supermercados:

Sobres de láminas Panini (800.000 sobres vendidos a la fecha)

Palta Hass

Marraqueta

“Los grandes eventos deportivos generan nuevas ocasiones de consumo y transforman la forma en que las personas se organizan para disfrutar cada partido. En PedidosYa vemos cómo los usuarios recurren a la plataforma para complementar estos momentos especiales, lo que impulsa también la actividad de los comercios presentes en la plataforma”, afirmó Enrique del Solar, Director de Marketing de PedidosYa.

Con estos resultados, PedidosYa demuestra cómo el Mundial se vive también a través del consumo digital, con millones de usuarios que eligen resolver sus pedidos sin perderse ni un segundo del partido.