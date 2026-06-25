Colombia vs Portugal: Choque de estilos internacionales en el Mundial 2026

El duelo que se disputará este sábado 27 tendrá como protagonistas a la histórica leyenda de Cristiano Ronaldo y a la joven estrella colombiana en ascenso, Luis Díaz.

Colombia y Portugal se enfrentarán por primera vez en un Mundial este sábado 27 de junio por la última fecha del Grupo K, en un partido que puede ser clave para definir las posiciones de cara a la siguiente ronda.

La selección cafetera llega con confianza tras vencer por 1-0 a República Democrática del Congo, resultado que le permitió asegurar su clasificación. Con dos triunfos en sus primeros partidos, Colombia buscará cerrar la fase de grupos en lo más alto y confirmar su buen momento en la cita planetaria.

Portugal, por su parte, viene de golear por 5-0 a Uzbekistán y llega con la posibilidad de pelear directamente por el primer lugar del grupo. El equipo europeo, liderado por Cristiano Ronaldo, mostró una de sus mejores versiones y buscará sostener ese nivel ante un rival sudamericano que también llega en alza.

En ese contexto, el cruce aparece como uno de los partidos más atractivos dentro de las apuestas de fútbol internacional, especialmente porque ambos equipos llegan clasificados y con posiciones clave por definir de cara a la siguiente ronda.

Un partido que puede definir posiciones

Más allá de la clasificación, el cruce entre Colombia y Portugal será importante por el orden final del Grupo K. Terminar primero puede marcar una diferencia importante para el camino de ambos equipos en la fase eliminatoria.

Por eso, el duelo no solo se jugará desde lo futbolístico, sino también desde la estrategia. Colombia (con 6 puntos) intentará imponer su intensidad y buen momento colectivo, mientras que Portugal (con 4 puntos) apostará por su jerarquía, experiencia internacional y capacidad ofensiva.

En ese contexto, el pronóstico Colombia vs Portugal aparece como uno de los focos de la previa, especialmente por tratarse de uno de los partidos internacionales hoy con mayor atractivo dentro del calendario mundialista. Además, el interés por el cruce también se refleja en las búsquedas sobre apuestas Colombia vs Portugal.

Cristiano Ronaldo, protagonista de la previa

Uno de los grandes nombres del partido será Cristiano Ronaldo. El delantero portugués volvió a ser protagonista en la goleada ante Uzbekistán, donde marcó un doblete y reforzó su importancia dentro de una selección que mezcla experiencia y variantes ofensivas.

La figura de Cristiano también tiene eco en Colombia. Durante el capítulo de Atlético Nacional de Unidos por la pasión, programa internacional de Betsson, el exseleccionado colombiano y exjugador de Porto, Matheus Uribe, destacó su preferencia por el portugués por sobre Lionel Messi: “Soy más admirador de Cristiano. Haberlo enfrentado en Champions fue un sueño cumplido, algo que puedo contarle a mis hijos y nietos. Es que él es muy imponente”.

Ese antecedente suma un condimento especial a la previa, en un partido donde la histórica leyenda de Cristiano se enfrentará a estrellas jóvenes en ascenso de Colombia como el jugador del Bayern Luis Díaz, o la dupla que metió el tercer gol contra Uzbekistán: Jáminton Campaz y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Cuándo juegan Colombia vs Portugal

El partido entre Colombia y Portugal se disputará este sábado 27 de junio, a las 19:30 horas de Chile, en el Miami Stadium, por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El Mundial 2026 será transmitido por Chilevisión a través de su señal abierta, señal online y la app MiCHV.