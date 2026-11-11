Bci es reconocido como uno de los Mejores Empleadores del Mundo 2026 por Forbes Internacional

El reconocimiento valida internacionalmente su cultura organizacional, oferta de valor a sus colaboradores y ambiente laboral.

Banco Bci fue reconocido como uno de los “Mejores Empleadores del Mundo 2026” en el ranking publicado en la versión internacional de la revista Forbes, ubicándose en el 7mo a nivel de Bancos en LATAM.

Este reconocimiento representa una validación internacional al compromiso de Bci con sus más de 10 mil colaboradores, desarrollada en colaboración con Statista, plataforma global de datos e inteligencia empresarial. El sello World’s Best Employers 2026 certifica que la institución mantiene una cultura organizacional, oferta de valor a sus colaboradores y un ambiente laboral que se encuentra entre los más altos estándares mundiales.

La metodología del ranking se basa en encuestas anónimas realizadas a más de 300.000 empleados de empresas multinacionales en más de 50 países, quienes evaluaron a sus empleadores en múltiples dimensiones como recomendación del empleador, beneficios y compensaciones, oportunidades de desarrollo profesional, ambiente laboral, equilibrio vida-trabajo y reputación corporativa.

Al respecto, Pablo Jullian, gerente de Gestión de Personas de Banco Bci, señaló que: “Este reconocimiento nos llena de orgullo porque valida a nivel internacional lo que hemos construido durante casi 90 años de historia: una filosofía empresarial y una cultura única, distintiva y centrada en las personas. Que Forbes y Statista nos reconozcan entre los mejores empleadores del mundo confirma que nuestra visión de querer construir la mejor empresa para trabajar y desarrollarse para todos, mediante relaciones de largo plazo que potencien lo bueno de la vida, con lo mejor del trabajo, está generando un impacto real“.

Jullian agregó que: “En Bci entendemos que contribuir al bienestar de nuestros colaboradores es parte de nuestra misión empresarial, no solo por ellos, sino que también por el impacto positivo que tiene esto en nuestros clientes y en el país. Por eso, a partir de una escucha permanente y sistemática de nuestros equipos, impulsamos una oferta de valor en la que se potencia el crecimiento y desarrollo, la flexibilidad y el bienestar integral. Un ejemplo de ello fue que al cierre del 2025 aumentamos el ingreso mínimo a $1.100.000 para nuestros colaboradores”.

En términos de posicionamiento estratégico, la inclusión de Bci en este ranking permite a la institución diferenciarse no solo como líder en servicios financieros, sino también como un referente en gestión humana a nivel global. Asimismo, a partir del 29 de septiembre, Banco Bci aparece en el portal global de Forbes, lo que deja a la vista de millones de lectores, inversores y líderes de negocios en todo el mundo su fortaleza como marca empleadora en mercados internacionales.

“Adicionalmente, este reconocimiento constituye también una certificación independiente de las prácticas laborales, ya que nos permite seguir fortaleciendo la confianza de nuestros stakeholders, inversionistas y potenciales colaboradores”, menciona Jullian.

Cabe destacar que la participación en el ranking es por invitación y se basa exclusivamente en datos de encuestas independientes, sin posibilidad de postulación directa ni pago por inclusión, lo que refuerza el carácter objetivo del reconocimiento.

De manera complementaria, este año Bci también fue distinguido a nivel nacional como una de las empresas con mejor equipo de personas del país en el ranking Merco Talento 2026, reforzando su posicionamiento como referente en gestión humana tanto en Chile como en el mundo.