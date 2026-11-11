Festival del Huaso de Olmué 2027: estos son los artistas que se presentarán el jueves 14 de enero

Durante las cuatro noches del evento podrás disfrutar de grandes exponentes musicales y del humor. Entérate de los detalles de quiénes protagonizarán los shows en el Patagual.

Cuatro noches de música, humor y tradición se llevarán a cabo en la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué, la cual será transmitida a través de las pantallas de Chilevisión.

El certamen que se realizará en el anfiteatro El Patagual, se desarrollará los días 14, 15, 16 y 17 de enero de 2027. Evento que traerá consigo grandes artistas nacionales y exponentes

Los pericos serán los encargados de comenzar esta jornada inaugural el jueves 14 de enero, mientras que el humor será protagonizado por Bombo Fica, quien promete una noche repleta de carcajadas con una rutina inolvidable.

Para terminar la jornada, El Llanero de Ñuble dará el cierre a la primera noche con una motivada y energética presentación.

Parrilla del Festival del Huaso de Olmué

El viernes 15 de enero, Illapu traerá sus clásicos al patagual y Tachuela chico, Pastelito de Chile y Junior tendrán la misión de hacer reír a toda la familia. Para finalizar, Cami expondrá sus grandes temas.

La tercera noche del evento, el sábado 16 de enero, será protagonizada por el poder femenino. Fran Valenzuela abrirá la jornada y Maly Jorquera será la encargada del humor. Además, Javiera Mena cerrará esta noche con algunos de sus más grandes hits.

Para concluir esta jornada festivalera, el domingo 17 de enero Sinaka hará bailar a todos con su más puro estilo urbano para dar paso a Diego Urrutia, quien será el encargado de darle el toque de humor a la noche. Por su parte, la banda Amigo de artistas concluirá con un show a todo ritmo.

Este tradicional evento contará con la animación de Diana Bolocco y José Miguel Viñuela durante las cuatro jornadas festivaleras.

Además, podrás disfrutar de la programación completa a través de la señal abierta, online y a través de la app MiCHV.