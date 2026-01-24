Como un chileno más: Mike Patton fue sorprendido comiendo un churrasco en icónico lugar - Chilevisión

El vocalista de Faith No More y Mr. Bungle nuevamente fue grabado visitando el conocido barrio de la capital, repitiendo el paseo que el año 2013 realizó antes de su espectáculo en Lolapalooza.

No es sorpresa para nadie la estrecha relación que Mike Patton tiene con Chile. El músico, en esta ocasión, fue sorprendido visitando y comiendo un churrasco en el Persa Biobío, uno de los lugares más emblemáticos de Santiago.

El vocalista norteamericano visitó en la tarde del viernes el conocido local “Donde Robert”, lugar en que probó uno de los platos estrellas, mostrándose totalmente relajado y como un compatriota más.

Mike Patton y su vínculo con Chile

El registro ya se viralizó en las redes sociales, donde se observa al cantante saludando a la cámara y emitiendo unas pequeñas palabras al dueño del recinto.

"¡Hola, Roberto! Abrazos", espetó Mike Patton en el video, mientras se prepara para el concierto que realizará este sábado junto a Mr. Bungle en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Cabe recordar que en medio de su visita al Lollapalooza 2013 junto a Faith No More, el vocalista también fue fotografiado en el sector del Persa Biobío, donde paseó y se cortó el pelo.