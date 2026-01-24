 Como un chileno más: Mike Patton fue sorprendido comiendo un churrasco en icónico lugar - Chilevisión
Minuto a minuto
Chilevisión se suma a transmisión solidaria "Unidos por Ñuble y Biobío": Revisa acá fecha y horarios Familia confirma muerte de José Ignacio Rodríguez, joven con autismo que estuvo desaparecido en Ñuble Pedían pago de $20 millones: Indignación por uso de motos de agua en parques protegidos Hallan cuerpo durante búsqueda de joven con autismo no verbal desaparecido en Ñuble Niño de tres años murió en residencia de Mejor Niñez en Ñuñoa: Se investiga accidente en piscina
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/01/2026 14:19

Como un chileno más: Mike Patton fue sorprendido comiendo un churrasco en icónico lugar

El vocalista de Faith No More y Mr. Bungle nuevamente fue grabado visitando el conocido barrio de la capital, repitiendo el paseo que el año 2013 realizó antes de su espectáculo en Lolapalooza.

Publicado por CHV Noticias

No es sorpresa para nadie la estrecha relación que Mike Patton tiene con Chile. El músico, en esta ocasión, fue sorprendido visitando y comiendo un churrasco en el Persa Biobío, uno de los lugares más emblemáticos de Santiago.

El vocalista norteamericano visitó en la tarde del viernes el conocido local “Donde Robert”, lugar en que probó uno de los platos estrellas, mostrándose totalmente relajado y como un compatriota más.

Mike Patton y su vínculo con Chile

El registro ya se viralizó en las redes sociales, donde se observa al cantante saludando a la cámara y emitiendo unas pequeñas palabras al dueño del recinto.

"¡Hola, Roberto! Abrazos", espetó Mike Patton en el video, mientras se prepara para el concierto que realizará este sábado junto a Mr. Bungle en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Cabe recordar que en medio de su visita al Lollapalooza 2013 junto a Faith No More, el vocalista también fue fotografiado en el sector del Persa Biobío, donde paseó y se cortó el pelo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley 40 horas: Cómo modificar tu horario laboral para cuidar a tu hijo o hija

Lo último

Lo más visto

Hallan cuerpo durante búsqueda de joven con autismo no verbal desaparecido en Ñuble

De acuerdo a información confirmada por la Fiscalía de Ñuble, el cadáver fue encontrado a 800 metros del domicilio de donde desapareció José Ignacio Rodríguez el pasado 8 de enero.

24/01/2026

Ante y después: Así luce Coke Hevia a un año de su implante de cabello

El periodista deportivo evidenció en su cuenta de Instagram el gran cambio que ha tenido desde que se operó hace un año.

24/01/2026

Coca Guazzini celebra cumpleaños de su hijo con foto que desató ola de comentarios

Luz Valdivieso, Magdalena Max-Neef y Paola Volpato fueron algunas de las colegas de Guazzini que salieron a elogiar a su hijo Camilo.

24/01/2026

“Estoy súper enojado”: Influencers responden a Otakin tras críticas por ayudas tras incendios

Luego que el catador de comida cuestionara el actuar de algunos creadores de contenido que se dirigieron a la región del Biobío a ayudar a las familias damnificadas, Soy el Jota y DJ Isi Glock salieron al paso de sus dichos.

24/01/2026