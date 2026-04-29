29/ 04/ 2026 08:38

VIDEO | Revelan momento en que carabineros detiene a sujeto armado en banco de Maipú

Un sujeto fue detenido en una sucursal bancaria ubicada en un centro comercial de la comuna de Maipú. El hombre estaba en el cajero automático cuando clientes se dan cuenta que portaba un arma de fuego, quienes dan aviso a la seguridad. En ese momento y en el estacionamiento del mall se encontraba una patrulla de Carabineros, quienes detuvieron al hombre luego que opusiera resistencia a la fiscalización. El sujeto no mantiene antecedentes penales y será formalizado en las próximas horas.