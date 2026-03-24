24/ 03/ 2026 12:58

Tini es el nuevo rostro de conocida multitienda en Chile: Sorprendió a fans con show secreto en Santiago

En medio de su gira internacional y a pocas semanas de haber presentado con éxito en Chile su primer concierto en el Estadio Nacional, la cantante argentina Tini sorprendió con un inesperado show en Santiago como parte de una campaña publicitaria. Pero no es la primera vez que una marca apuesta por este tipo de iniciativas, pues otras reconocidas celebridades han pisado el país en otras oportunidades, como Penélope Cruz y Sarah Jessica Parker. En la nota repasamos algunas de las más recordadas.