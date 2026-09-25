Escándalo literario en Francia: Acusan a autor de “fenómeno literario” de escribir su bestseller con IA

A raíz de la controversia, la Academia Goncourt anunció este viernes que retiró la novela de Thélyson Orélien de su lista de aspirantes al premio literario más famoso de Francia.

Una polémica literaria estalló esta semana con una acusación en contra de Thélyson Orélien, uno de los autores más aclamados de la temporada por su novela C’était ça ou mourir (Era esto o morir).

El entramado surgió con una cuenta anónima en X, que cuenta con menos de un centenar de seguidores, que lo acusó de usar el software Pangram para escribirla.

De inmediato el escritor desmintió la denuncia: “No escribí esta novela con la cabeza, sino con el corazón” , dijo sobre la obra que narra el viaje de Jonas Dorléon huyendo de la violencia en Haití.

En vista de las acusaciones, la agencia AFP testeó los textos en otros siete detectores de IA y obtuvo resultados divergentes. Herramientas como InVID concluyeron que el libro fue escrito por un humano.

Tras las acusaciones, Grasset, la editorial que lo publica en Francia, se pronunció “contra cualquier comentario malintencionado que afirme de manera categórica que el libro habría sido alimentado o escrito por una IA, lo que hiere profundamente al escritor”.

Boréal, que antes publicó su libro en Canadá, aseguró también que no se tomaba estas acusaciones “a la ligera”, pero que tenía toda su “confianza en el trabajo” del autor.

La Academia Goncourt margina al autor de sus premios

Ante las acusaciones, la Academia Goncourt que otorga el premio literario más famoso de Francia, anunció este viernes que retiraba la novela del autor de su lista de aspirantes.

La decisión se basó en informes de investigadores y periodistas. Como respuesta, la editorial canadiense Boréal decidió suspender las actividades promocionales del libro.

Desde Francia, Orélien afirmó que busca defender su voz frente a los ataques, mientras la industria editorial global debate cómo frenar el impacto de la tecnología.

Por último, detrás de la cuenta anónima que lanzó a principios de semana las acusaciones está el ensayista francés Samuel Fitoussi, según admitió él mismo este viernes en X, precisando que era un “proyecto colectivo” .

“Temo que, después de varios milenios de una civilización basada en la escritura, la IA provoque la desaparición de la lectura y la escritura“, dijo para justificar su iniciativa este colaborador del diario conservador Figaro.