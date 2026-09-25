“¿En qué más lo vas a gastar?”: Liam Gallagher se burla de las quejas por precios de las entradas para Oasis

El enojo en redes sociales por los altos precios en las entradas para la gira de la banda provocó la tajante respuesta de Gallagher a sus fanáticos: “Deja de quejarte”, contestó en mayúsculaes en su cuenta de X.

Liam Gallagher no está dispuesto a tolerar los reclamos sobre los elevados precios de las entradas para el esperado regreso de Oasis en la gira Live ’27, que sumará hasta 42 conciertos. O así lo dejó ver en sus redes sociales.

Tras confirmar su reconciliación con Noel, la venta de boletos desató largas filas virtuales y un caótico sistema de asignación de secciones para quienes lograron un código único.

La indignación de los fans explotó en redes sociales, donde un usuario denunció una inflación del 2.598% comparado con 1994 . Ante esto, Liam respondió tajante: “DEJA DE QUEJARTE”.

Frente a las quejas por no poder elegir ubicaciones en el sistema, la voz de Oasis recomendó comprar la entrada sin rodeos, mientras que sobre los revendedores dijo: “No las compren”.





Las interacciones continuaron cuando un seguidor le preguntó en tono de broma si quería todo su dinero. Fiel a su estilo descarado, el cantante replicó: “¿En qué más lo vas a gastar?”.

A pesar de que la tensión entre los compradores crecía, el vocalista de Wonderwall pidió relajarse a los fanáticos estresados y aseguró que disfruta exponer las quejas en internet.

Los detalles de la masiva gira mundial Oasis Live ’27

La esperada gira Oasis Live ’27 ofrecerá 42 presentaciones internacionales en estadios de Escocia, Inglaterra, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda.

Con precios iniciales desde 170 libras ($216 mil), el proceso de venta contempla múltiples turnos de venta durante todo el fin de semana para procesar la alta demanda global.