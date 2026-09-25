Hacía trabajos forzados escuchando a Lady Gaga: La insólita historia de joven tras popular cuenta de fans

Kirill Nguyen, de 32 años, fue arrestado en 2024 al visitar a su familia, acusado por haber participado en 2020 en protestas masivas contra Alexander Lukashenko en Bielorrusia.

Kirill Nguyen, creador de @GagaDaily, una de las cuentas sobre Lady Gaga más populares en X, reapareció en redes sociales tras varios años en silencio para revelar una noticia que impactó a los “little monsters”: estuvo encarcelado por razones políticas .

En entrevista con el medio musical Pitchfork, el joven de 32 años fundó el sitio de fans cuando tenía apenas 14. Sin embargo, tras intensas coberturas, abandonó su rol desde febrero de 2024, provocando una masiva ola de apoyo en su esperado regreso a redes.

Según relató en la conversación, Nguyen estuvo preso en Bielorrusia tras ir a visitar a su familia . Antes, en 2020, participó en marchas contra la reelección de Alexander Lukashenko y por dicha razón fue arrestado años después.

“Escuchaba a Gaga haciendo trabajos forzados”

“Perdón por la falta de noticias, literalmente estuve en la cárcel”, partió confesando al reaparecer en X, confirmando su detención en Bielorrusia tras su misteriosa ausencia, en un post que supera los 50 mil me gusta.

Ya en libertad desde otro país, Kirill reflexionó sobre la respuesta de los seguidores de la cantante tras dar a conocer su experiencia. “A todos nos gusta que nos digan cosas lindas, pero soy consciente de que no soy una celebridad”, afirmó.

También, el administrador de la página relató el choque cultural de escuchar música pop en prisión: “Hacía trabajos forzados y escuchaba canciones de Troye Sivan o Nicki Minaj en la radio”, detalló a Pitchfork.

En esa línea, sobre escuchar a Gaga tras las rejas, admitió que “fue divertido sentirme como un niño otra vez, esperando escuchar mi canción favorita en la radio sin estar leyendo las redes sociales”.

Sorry about the lack of updates, I was literally in prison 😭 Kirill here. If you don’t know me, I’m the owner of Gaga Daily, and every social media post you saw from 2009 through 2024 was from me. I never use this account to post anything personal, but I feel like I owe you all… — Gaga Daily (@gagadaily) September 22, 2026

Pidió a un amigo mantener activa la cuenta

Para mantener activa la cuenta durante su encierro, explicó al sitio, Nguyen envió una nota a su mejor amigo a través de su abogado. “Le pregunté si podía manejar la página y aceptó por respeto al proyecto”.

Respecto a la evolución de la comunidad de fans durante sus dos décadas al mando, señaló: “Antes se informaba sobre la artista; hoy el foco está en las listas de ventas y en comparaciones”.

Finalmente, descartó pedirle a Lady Gaga que opine sobre la situación en su país: “Como fan, lo único que me importa y sobre lo que tengo opinión es cómo sonará su próximo disco”, cerró.