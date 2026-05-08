Son productos cada vez más utilizados por los chilenos: solo el último año esta industria creció un 15%. Sin embargo, muchas veces estos productos no informan ingredientes ni registro sanitario.

En vista de su ascendente popularidad y consumo, CHV Noticias puso a prueba diversos productos de la industria cosmética coreana que son comercializados en nuestro país.

Estos productos están presentes a nivel nacional en los denominados “mall chinos” y dan cuenta de la irrupción de la cultura del país asiático en el nuestro, fenómeno que también se observa en la música y la gastronomía.

Sin embargo, actores del mercado en Chile han denunciado que existe un mercado ilegal de cremas coreanas que son vendidas sin registro sanitario y sin lista de ingredientes.

Pusimos a prueba el skincare coreano sin lista de ingredientes

Fuimos hasta patronato y compramos algunos de estos productos y no tienen registro ISP en su envase, incluso dice que no es para la venta. Por el tamaño, parecen muestras médicas.

Este skincare lo pusimos a prueba en el Laboratorio de Plasma de la Facultad de Química y Biología de la USACH.

En este laboratorio analizarán si estos productos contienen metales pesados, tales como plomo y mercurio, elementos químicos que pueden ser dañinos en grandes cantidades, además, medirán la presencia de un ingrediente popular en estas cremas, la vitamina C.

La muestra que presentó los mayores niveles de este metal pesado es la crema que no tiene registro sanitario. En Corea está permitido que este químico esté presente, sin embargo en Europa no se acepta.





En el caso de cromo se detectó en la muestra de mascarilla. Esta concentración tampoco tiene autorización del ISP.

En el caso del cromo, se le asocia a reacciones alérgicas cutáneas. En Corea este químico está autorizado en trazas, en Estados Unidos no está regulado. Dermatólogos han visto un aumento de consultas por irritaciones presuntamente provocadas por rutinas de skincare coreanas.

Finalmente, el ácido ascórbico, conocido comúnmente como vitamina C, se utiliza para aclarar manchas, dar elasticidad y reducir arrugas en la piel. En este laboratorio solo se identificó en un serum, en la crema no se encontró presencia del componente y tampoco en las mascarillas sin registro sanitario.

En este análisis, los niveles de metales pesados encontrados son bajos, por lo tanto no representan un riesgo inmediato a la salud, sin embargo…

El auge del skincare coreano

El boom del skincare (cuidado de la piel en español) coreano ha dejado en evidencia un mercado irregular de productos sin registro sanitario y sin indicaciones en español.

Y lo más preocupante, de acuerdo con dermatólogos, sin la lista de ingredientes. ¿Un dato para reflejar el auge? Solo en el último año esta industria creció un 15%.

Por eso el llamado de los expertos es a utilizar productos con certificación, comprar en comercio establecido y revisar siempre el etiquetado. Eso reduce el riesgo de exponer la dermis a productos contaminados.