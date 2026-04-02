Como parte de las novedades, esta alianza con Bizarro invertirá más de 2.500 millones en obras de desarrollo del Patagual y 11.500 millones en el ítem de transmisión y producción del certamen folclórico.

Este jueves se dio a conocer que Chilevisión se adjudicó la realización del Festival del Huaso de Olmué, uno de los festivales más importantes del país, conocido por reunir cada verano lo mejor de la música popular y folclórica.

La noticia fue dada a conocer por la Ilustre Municipalidad de Olmué mientras que el acuerdo por la transmisión del certamen, que contempla una sociedad entre el canal y la productora Bizarro, será extenderá por un periodo de seis años.

La decisión se adoptó tras un proceso de evaluación técnica y administrativa, conforme a lo establecido en las bases de licitación y con la aprobación del Concejo Municipal, resguardando los principios de transparencia y competencia.

“Es un hito que nos llena de satisfacción”

El nuevo contrato considera la producción integral del evento y su transmisión televisiva, abriendo una nueva etapa para el tradicional certamen, con miras a fortalecer su proyección y alcance a nivel nacional.

“Esta adjudicación es histórica, dado que involucra más de $2.500 millones de inversión en la infraestructura del Patagual, reafirmando nuestro compromiso con la experiencia que viven los artistas y asistentes al evento, señaló Jorge Jil, Alcalde de Olmué.

A lo anterior, agregó que “esta alianza virtuosa que concretamos permite además mantener las raíces y el enfoque que está administración ha otorgado al Festival“.

Por su parte, Jorge Carey, director ejecutivo de Chilevisión, declaró: “Estamos muy felices y orgullosos de poder sumar un certamen con tanta historia y tan reconocido en el país como el Festival del Huaso de Olmué a nuestra oferta programática”.

“Chilevisión es la señal de los festivales, por lo que llevar este evento emblemático de la música tradicional chilena a todas las pantallas nacionales es un hito que nos llena de satisfacción”, agregó.

Anuncian obras y mejoras en El Patagual

La adjudicación incorpora un compromiso de inversión relevante, que contempla la ejecución de obras y mejoras en infraestructura vinculadas al recinto del festival, con el objetivo de potenciar su desarrollo y calidad en el mediano y largo plazo.

Desde el municipio destacaron que este proceso busca consolidar al Festival del Huaso de Olmué como uno de los principales eventos culturales del país, fortaleciendo su impacto turístico y su vínculo con la comunidad.